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"الفجر" تنعى والد النائب محمود مسلم

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
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نعت أسرة "الفجر"، والد الأستاذ محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

ودعت، الله عز وجل أن يسكن المغفور له بإذن الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر وتحمل مشقة الفراق.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص التعازي للصديق العزيز والإعلامي المحترم ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الأستاذ محمود مسلم في وفاة المغفور له والده".

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