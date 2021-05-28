"الفجر" تنعى والد النائب محمود مسلم

نعت أسرة "الفجر"، والد الأستاذ محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.





ودعت، الله عز وجل أن يسكن المغفور له بإذن الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر وتحمل مشقة الفراق.



