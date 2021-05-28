وزير العدل يتفقد أعمال إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد (صور)

تفقد قبل قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، أعمال إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد بشارع النصر بمنطقة شبرا بمحافظة البحيرة، والمقرر افتتاحه الشهر القادم، وذلك فى اطار اهتمام الدولة بانشاء وتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقارى والعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر، والتحول الرقمي من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.



حيث تضم المحكمة عدد ٤ قاعات جنائى وعدد ٧ قاعة مدنى وغرف مداولة ومكتب امامى ومكاتب إدارية وسجن حريم واخر للرجال وشهر عقارى مطور على مساحة إجمالية ٢٠٠٠ متر مربع بخلاف الطرق و٣٠٠٠ متر مربع للتوسعات المستقبلية من المساحة الإجمالية التى تبلغ ٦٠٠٠ متر مربع، وتعد المحكمة نموذج جديد وتجربة رائدة من نوعها تم خلالها نهو الأعمال فى وقت قياسى والمقرر افتتاحها خلال الشهر القادم.



وأكد وزير العدل، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل بها، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مشيرا انه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير جميع المحاكم كما أنه تم مضاعفة عدد مقرات الشهر العقارى.



وقال، إن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين، ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها.



رافق وزير العدل خلال الزيارة، كلا من المستشار محمد شوقى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار على مكرم رئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية والمستشار حامد عيساوي رئيس نادى قضاة البحيرة.