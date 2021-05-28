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الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، مسألة التوقيع مع صفقة قوية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حسم برشلونة لصفقة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث سينضم للفريق بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير بأن أجويرو أتم مسألة انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني، لينضم بذلك إلى مواطنه الأرجنيتني ليونيل ميسي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن أجويرو سيخضع لفحص طبي ويوقع بعد خوض فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

 

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مانشستر سيتي برشلونة أجويرو

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