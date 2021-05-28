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بالأسماء.. موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقات

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بضم صفقتين من العيار الثقيل بالموسم الجديد.

وتمسك موسيماني بالتعاقد مع كل من سفيان رحيمي مهاجم الرجاء المغربي والأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب موسيماني في تدعيم خط هجومه، خاصةً سيرينو الذي يعد أحد أهم اهدافه، بعدما أشرف على تدريبه ويعلم قدراته بشكل جيد.

من ناحية أخرى يستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الجمعة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في السوبر الإفريقي.

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