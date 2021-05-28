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بي إم دبليو تختبر قدرات الدرفت لسياراتي M3 وM4 (فيديو)
الجمعة 28/مايو/2021 - 05:29 م
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تعمل شركة بي إم دبليو الألمانية على تطوير قدرات الدرفت والأداء في سيارتيها الرياضيتين M3 وM4 الجديدتين، وقدمت ميزة Drift Analyzer الفريدة.
في هذا العرض تتعاون الشركة الألمانية مع فريق Red Bull Driftbrothers لإظهار ما يمكن أن تقوم به السيارتان جنباً إلى جنب تحت قيادة 2 من أمهر سائقي الدرفت. وشمل الفيديو على العديد من الانجرافات المميزة والطويلة.
قبل نهاية الفيديو نشاهد ميزة Drift Analyzer لفترة وجيزة، والتي تعمل فيى تحليل أداء السائق والسيارة اعتماداً على أشياء مثل زاوية الانجراف والسرعة وطول الانجراف، ثم تمنح السائق درجة أعلاها خمس نجوم.
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