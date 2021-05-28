وفاة الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوي بعد صراع قصير مع المرض



ولد الراهب المتنيح يوم ٢٨ مارس ١٩٤٨ وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم العمارة في بداية السبعينيات من القرن الماضي.



ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٦ وترهب معه نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.



سيم قسًا يوم ٦ يناير عام ١٩٧٨ ونال رتبة القمصية يوم ٣٠ يناير من عام ١٩٨٤.



اتسمت حياته الرهبانية بالمحبة والتقوى والروحانية، وتتلمذ على يديه العديد من الآباء الرهبان.

كانت تربطه بقداسة البابا تواضروس علاقة محبة كبيرة، وحرص قداسته على متابعة حالته الصحية أثناء فترة مرضه الأخيرة.



ومن المنتظر أن تقام صلوات تجنيزه في السابعة من مساء اليوم بالدير.



وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب الفاضل الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوي، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لأسرته المباركة وكل أحبائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة في مجمع الأبكار.

رقد في الرب ظهر اليوم الشيخ المبارك الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوي بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز ٧٣ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية قرابة ٤٥ سنة.