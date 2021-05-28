تشكيل الأهلي ونهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي

تنطلق في الـ6 ساءً بتوقيت القاهرة، المواجهة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي ونهضة بركان، في مباراة السوبر الإفريقي، والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة".





تشكيل الأهلي





وكشف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيل فريقه الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي، والتي تضم محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.





تشكيل نهضة بركان





ومن جانبه قرر خوان بيدرو بنعلي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من لاعروبي في حراسة المرمى، أمامه النمساوي ودايو ومحمد عزيز والمقدم، وبالوسط فرحان والهلالي والناجي وبالهجوم ياجور وكروش ولعشير.





الأهلي يسعى لحصد اللقب





ويأمل النادي الأهلي في الفوز على نهضة بركان وتحقيق لقب السوبر الإفريقي، من أجل حصد اللقب القاري الحادي والشهرين له في تاريخه.







