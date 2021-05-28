Advertisements

تشكيل الأهلي ونهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:38 م
تشكيل الأهلي
تشكيل الأهلي
Advertisements
تنطلق في الـ6 ساءً بتوقيت القاهرة، المواجهة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي ونهضة بركان، في مباراة السوبر الإفريقي، والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة".

تشكيل الأهلي 

وكشف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيل فريقه الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي، والتي تضم محمد الشناوي، بدر  بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

تشكيل نهضة بركان

ومن جانبه قرر خوان بيدرو بنعلي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من لاعروبي في حراسة المرمى، أمامه النمساوي ودايو ومحمد عزيز والمقدم، وبالوسط فرحان والهلالي والناجي وبالهجوم ياجور وكروش ولعشير.

الأهلي يسعى لحصد اللقب

ويأمل النادي الأهلي في الفوز على نهضة بركان وتحقيق لقب السوبر الإفريقي، من أجل حصد اللقب القاري  الحادي والشهرين له في تاريخه.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباراة الأهلي اليوم تشكيل الأهلي ونهضة بركان السوبر الافريقي الأهلي ونهضة بركان

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على تشكيل نهضة بركان ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

منذ ساعة

تداول صور لتساقط قطع أثرية من مدرسة السلطان حسن.. وخبير يطالب الوزارة ببيان عاجل

منذ حوالي 3 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة في أزمة إقتحام كارتيرون لغرفة التحكيم خلال مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ ساعة الا ربع

سر تخوف الأهلي بعد إصابة علي معلول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 12 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد الظهير الأيسر للأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

05:05 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

04:33 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»