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عمرو طلعت يكشف عن إنجاز جديد لمصر في قطاع الاتصالات والتعهيد

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:20 م
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الفجر الاقتصادي
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قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر حققت إنجازا جديدا  في قطاع الاتصالات وخدمات التعهيد باحتلالها المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في مؤشر كيرني لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام ٢٠٢١.

وتابع "طلعت" خلال تصريحات عبر صفحة على الفيس بوك، أن مصر استحوذت على ١٧٪؜ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC واستطاعت أن تقدم هذه الخدمات لـ١٠٠ دولة بـ٢٠ لغة مختلفة.

وأضاف " طلعت"، أن الوزارة مستمرة فى التوسع فى تقديم خدمات التعهيد من أجل زيادة حجم الصادرات الرقمية والتى نمت ١٧٣٪؜ منذ عام ٢٠١٤ فزادت من ١.٥ مليار دولار حتى بلغت ٤.١ مليار دولار سنة ٢٠٢٠،  مشيرا إلى أن هناك خطة لتعزيز  وضع مصر على الخريطة العالمية لمقاصد خدمات التعهيد العابرة للحدود وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات بما يساهم فى خلق فرص عمل لشبابنا المصرى الواعد.

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وزير الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وإنجازات جديدة

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