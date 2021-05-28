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جمارك بورسعيد تحصل على 15 مليونا و453 ألف جنيه بإدارة القضايا

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
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أعلنت إدارة القضايا الجنائية بجمارك بورسعيد، عن تحصيل مبلغ 15 مليونا و453 ألف جنيه بشأن عدد من القضايا الجمركية منذ أول يناير الماضي.

وأفاد بيان صادر عن مصلحة الجمارك، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الصادرة بالحرص على استيداء متحصلات الدولة.

وأشارت إلى أن هذه القضايا شملت تهريب العديد من الأصناف منها مشروبات كحولية وملابس عسكرية وأحذية وغيرها من البضائع وقضايا خاصة بتزوير مستندات جمركية.

ومسبقًا أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لجمارك بورسعيد، أنها قامت خلال شهر أبريل الماضي، بتصدير مشمول 606 بيانات جمركية صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و52 مليونًا و5 آلاف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية"، وقد تم تحصيل "رسم صادر" عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة بلغت 232 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نحو 2 مليار و528 مليونًا و161 ألف جنيه.

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