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عاجل.. ارتفاع في أسعار صرف "الدولار" مقابل "الجنيه" خلال أسبوع

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:51 م
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
محمد عصام
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زادت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حققت ارتفاعات طفيفة، مع مواصلة صندوق النقد الدولي إشادته بالاقتصاد المصري.

 أسعار الدولار ترتفع قرشا واحدا:

وارتفع  على مدار تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي أمس الخميس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 1 قرشًا  بالبنك المركزي؛ ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع كان قد افتتح تداولات الاسبوع عندها.

 

 أسعار الدولار في البنوك :

وبنهاية تعاملات الاسبوع، سجل سعر صرف الدولار  نحو 15.65 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع  في البنك الأهلى الكويتي،  و 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع  في بنك عودة،  وسجل في البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجاري الدولي  15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

 

 

 


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