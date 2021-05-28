عاجل.. ارتفاع في أسعار صرف "الدولار" مقابل "الجنيه" خلال أسبوع
زادت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حققت ارتفاعات طفيفة، مع مواصلة صندوق النقد الدولي إشادته بالاقتصاد المصري.
أسعار الدولار ترتفع قرشا واحدا:
وارتفع على مدار تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي أمس الخميس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 1 قرشًا بالبنك المركزي؛ ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع كان قد افتتح تداولات الاسبوع عندها.
أسعار الدولار في البنوك :
وبنهاية تعاملات الاسبوع، سجل سعر صرف الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في البنك الأهلى الكويتي، و 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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