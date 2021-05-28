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موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يرحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة الجونة على ملعبه، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل الموافق 30 من شهر مايو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري، حصريا  عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" الناقل الحصري للبطولة.

وفي سياق آخر، تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب النادي المصري البورسعيدي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الفارس الابيض جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 54 نقطة حيث حقق الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 6 مناسبات وخسر في مبارتين.

      

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المصري الممتاز الزمالك الجونة الأهلي

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