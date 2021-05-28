رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى





وقال النادي الملكي في بيان رسمي أنه توصل إلى إتفاق مع اللاعب النمساوي دافيد ألابا الذي سيبقى مرتبطًا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة، حيث سيتم تقديم ألابا كلاعب جديد لريال مدريد بعد إستكمال بطولة اليورو 2021.





وأوضح الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن دافيد ألابا سوف يكون راتبه السنوي مع ريال مدريد الإسباني 12 مليون يورو.









وكانت عدة فرق كبرى تسعي للحصول على خدمات ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ السابق على رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، إلا أن اللاعب اختار الانتقال إلى الفريق الملكي.

أعلن ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، حسم أولى صفقات النادي الصيفية، والتي ستنضم للفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.