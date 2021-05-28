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موعد الحكم على نجم مانشستر يونايتد السابق في قضية الاعتداء على صديقته

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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يحاكم ريان جيجز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بتهمة سوء المعاملة الجسدية والنفسية ضد صديقته السابقة، يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويمثل مدرب ويلز الحالي، في يناير المقبل أمام محكمة مانشستر، للتعدي على صديقته آنذاك وإلحاق أضرار جسدية بها في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومثل جيجز (47 عاما) اليوم الجمعة أمام المحكمة لتأكيد هويته وتحديد موعد المحاكمة، التي قد تستغرق 3 أسابيع.

ونفى المدرب الويلزي جميع التهم، وأعلن أنه سيناضل بجميع السبل من أجل إظهار براءته.

ومنع هذا الحادث جيجز من قيادة منتخب ويلز في المباريات الدولية الأخيرة، ورغم عدم إقالته من منصبه، إلا أنه لن يقود المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل

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