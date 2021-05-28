موعد الحكم على نجم مانشستر يونايتد السابق في قضية الاعتداء على صديقته

يحاكم ريان جيجز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بتهمة سوء المعاملة الجسدية والنفسية ضد صديقته السابقة، يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل.





ويمثل مدرب ويلز الحالي، في يناير المقبل أمام محكمة مانشستر، للتعدي على صديقته آنذاك وإلحاق أضرار جسدية بها في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020.





ومثل جيجز (47 عاما) اليوم الجمعة أمام المحكمة لتأكيد هويته وتحديد موعد المحاكمة، التي قد تستغرق 3 أسابيع.





ونفى المدرب الويلزي جميع التهم، وأعلن أنه سيناضل بجميع السبل من أجل إظهار براءته.



