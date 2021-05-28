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حسن شاكوش يعلق على نجاح كليب أغنيته "حبيبتي"

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق المطرب الشعبي حسن شاكوش على نجاح كليب أغنيته الجديدة "حبيبتي" مع ياسمين رئيس وذلك من خلال مشاركته مقطع من الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "شاكوش" تعليقا قائلا: "الحمد لله على نجاح كليب حبيبتي.. يا رب يكون عجبكم".







تقول


وحققت أغنية "حبيبتي" نجاحا كبيرا والتي تقول كلماتها ا "حبيبتي.. افتحي شبكاكيك انا جيت.. انا واقف تحت البيت..مش هعمل زيطة وسيط..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه.. مش عايزه تحني ليه.. طب بصي يابنت الايه.. مش هحلك”.

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