Advertisements

تفريغ كاميرات المراقبة لفك لغز العثور علي جثة شاب متحللة بالمقطم

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بتفريغ كاميرات المراقبة حول العثوز علي جثة شاب مصاب بطلق ناري وفي حالة تحلل، لتحديد ضبط مرتكب، وكلفت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

كما تم التحفظ علي الجثه تحت تصرف النيابة وتم نقلها إلي مشرحة زينهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا بالعثور على جثة لشاب في حالة تحلل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع وفي حالة تحلل، ومصاب بطلق ناري، وجاري فحص بلاغات التغيب وتشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة

أخبار تهمك

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 12 دقيقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - تفاصيل صفقة دافيد ألابا مع ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

لابورتا يطلق تصريحًا قويًا بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

06:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»