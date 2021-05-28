تفريغ كاميرات المراقبة لفك لغز العثور علي جثة شاب متحللة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بتفريغ كاميرات المراقبة حول العثوز علي جثة شاب مصاب بطلق ناري وفي حالة تحلل، لتحديد ضبط مرتكب، وكلفت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.



كما تم التحفظ علي الجثه تحت تصرف النيابة وتم نقلها إلي مشرحة زينهم.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا بالعثور على جثة لشاب في حالة تحلل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع وفي حالة تحلل، ومصاب بطلق ناري، وجاري فحص بلاغات التغيب وتشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة