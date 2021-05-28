30 دقيقة.. الشباك بيضاء بين الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

لا يزال التعادل السلبي بدون أهداف يفرض نفسه على مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





وبعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول لم تستقبل شباك الأهلي أو نهضة بركان أي أهداف حيث شهدت هذه الدقائق استحواذ من جانب أصحاب القميص الأحمر في المقابل فإن الفريق المغربي يعتمد على الهجمات المرتدة.





وشهدت الـ30 دقيقة التي مرت من عمر المباراة إشهار الحكم الجزائري مصطفى غربال بطاقتين صفراء في وجه كلا من أيمن أشرف وياسر إبراهيم.





ويخوض الأهلي لقاء اليوم أمام نهضة بركان المغربي بعدد من التغييرات في التشكيل أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بالنظر لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي الماضية.



