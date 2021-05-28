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لابورتا يطلق تصريحًا قويًا بشأن مصير ميسي مع برشلونة

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
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 كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، أن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول تجديد عقده مع الفريق، تسير على ما يرام، وأنه يستعد للاجتماع مجددا مع المدرب الهولندي رونالد كومان، لحسم القرار بشأن مستقبله في منصب المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لميسي مع برشلونة بنهاية يونيو المقبل، لكن النادي يتفاوض من أجل استمرار النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه.

وكان ميسي "33 عاما" ضغط من أجل الرحيل عن صفوف برشلونة العام الماضي، لكنه اضطر للاستمرار وقد سجل للفريق 30 هدفا في 35 مباراة بالدوري الإسباني ليتوج مجددا هدافا للمسابقة، علما بأن برشلونة أنهى الموسم في المركز الثالث بالدوري خلف البطل أتلتيكو نمدريد والوصيف ريال مدريد.

وكشف لابورتا عن موقف ميسي في مؤتمر صحفي مطول عقده يوم الجمعة، تحدث فيه عن عدة موضوعات، وقد أكد على اقتراب إبرلام صفقات جديدة.

وقال لابورتا: تسير الأمور بشكل طيب بشأن تجديد عقد ميسي، لكن الأمر لم يحسم بعد.

وأضاف :نعمل بجدية، وكل المديرين التنفيذيين الذين قمنا بتعيينهم هنا يعملون بجدية لمنحه عرضا جيدا. نعمل على منحه عرض يكون في حدود إمكانياتنا ونأمل أن يكون مقبولا بالنسبة للاعب.

وتابع: أرى أن علاقتنا رائعة. ميسي يعشق برشلونة. بالطبع نحن جميعا نرغب في استمراره، ونأمل أن يظل مع برشلونة.

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