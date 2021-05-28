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ميدو يطالب حسام البدري بضم هذا اللاعب لصفوف الفراعنة

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن المستوى الذي يقدمه  محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك الحالي، يؤهلة للانضمام  للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب في الدوري المصري.

وعلق ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "شيكابالا لازم يروح المنتخب، بصراحة مفيش لاعيب في مصر يقارن بيه، أحسن لاعب في الدوري المصري".

يذكر أن  شيكابالا قد لعب  مع الزمالك في 23 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين

وصعد الزمالك إلى  ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي أمس الخميس بهدف نظيف في دور الـ16 بالسويس

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