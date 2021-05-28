تعادل القناة مع كوكاكولا في القسم الثاني



وكان القناة قد تعادل مؤخراً مع النجوم بالتعادل 1/1 وأحرز هدف التعادل اللاعب سيلا بدارا، وتعادل أيضاً مع بورتو السويس 0/0 ليحقق القناة التعادل الثالث على التوالي .



وخسر نادي كوكاكولا مؤخرا أمام نادي النصر بهدفين مقابل لا شئ .



التعادل رفع رصيد القناة لـ 37 نقطه بالمركز الثاني، ويبعد عن المتصدر بورتو السويس بفارق 4 نقاط .



علي ناحيه أخري يظل أيضاً نادي كوكاكولا في المركز الخامس عقب وصوله إلى 36 نقطة .

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بدون أهداف على ملعبه أمام ضيفة فريق كوكاكولا في إطار لقاءات الأسبوع الخامس والعشرون لمنافسات - المجموعة الثانية - من مسابقة دوري القسم الثاني .في حراسة المرمي : محمد طلبة وفي خط الدفاع : إسلام سري وعمرو سمير ومحمد طارق وإسلام سيد وفي خط الوسط : إسلام زيادة ومحمد علي وعلي شوقي ومروان حمدي وفي خط الهجوم : وحيد محسن ومحمد أمين في الوقت نفسه جائت قائمة بدلاء فريق القناة التي اختارها المدير الفني محمد صلاح للمباراة كل من أحمد عبدالفتاح وحسن الشازلي ومصطفي كالوشا وحازم مرسي وسيلا بدارا وعلاء البدري وعبدالغفار ممدوح ومحمد سليمان وعبدالرحمن محمد.