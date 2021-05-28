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تصريح جديد لـ الصحة بشأن الفطر الأسود

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأسود موجود منذ سنوات طويلة في كل مكان في العالم، وهو مرتبط بنقص المناعة نتيجة الإصابة بسكر غير منتظم، أو الحصول على كورتيزون.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد ارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، منوها بأنه لا توجد حالات مؤكدة الإصابة بالفطر الأسود في مصر، والحالات التي تم رصدها محل اشتباه.

وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مطمئنا المصريين، قائلا: "وزارة الصحة متوفر لديها علاج الفطر الأسود إذا تأكدت الإصابة".
وعن تسبب لقاح "أسترازينيكا" في الإصابة بجلطات، أوضح أن "أسترازينيكا" مثل أي لقاح يمكن ان يسبب مضاعفات، وتصل نسبة مضاعفاته إلى 5 في المليون، معتبرا أن التخوف من "أسترازينيكا" تخوف زائف.

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