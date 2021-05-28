Advertisements

زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان بسبب سياساته الفاشلة

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن حزبهم نجح في عكس الصورة السيئة التي نشرها النظام الحاكم.


شارك كيلتشدار أوغلو فيلما وثائقيا بعنوان “عقلية الجهل”، وجه خلاله عدة نصائح للرئيس التركي رجب أردوغان.

 

أعد حزب الشعب الجمهوري فيلما وثائقيا، تحدث خلاله كمال كليتشدار أوغلو عن أن الفساد أصبح السياسة المعتادة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أردوغان أصبح عبئا على تركيا، حيث بات لا يستطيع أن يحكم البلاد .. مشيرا إلى تصريح أردوغان السابق بأنه سيقضي على الفقر والفساد في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف.


وبحسب جريدة زمان التركية، تحدى كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي بأن يجري انتخابات مبكرة في البلاد، متابعا: ” يجب على 83 مليون شخص الحضور إلى صندوق الاقتراع في أسرع وقت ممكن حتى لا يواجهوا ألمًا أكبر”.


وأكد زعيم المعارضة التركية أنه ليس لديه أي نية في أن يصبح رئيسا للجمهورية، مؤكدا انه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.

 

كيليتشدار أوغلو اعتبر أن الحكومة التركية الحالية بذلت كل ما في وسعها لتشويه حزبه وجعل الناس ينسون الديمقراطية.


وقال “كان علينا أن نقول أشياء جديدة ونقيم علاقات مع شرائح مختلفة من المجتمع. اجتمعنا مع قادة الرأي. قال الناس: لم نكن نعرف حزب الشعب الجمهوري على هذا النحو. لقد بذلت الحكومة كل ما في وسعها لجعل الناس ينسون الديمقراطية”.

أخبار تهمك

عاجل - تفاصيل صفقة دافيد ألابا مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 13 دقيقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ 14 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

لابورتا يطلق تصريحًا قويًا بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

06:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»