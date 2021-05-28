أسامة الأزهري ينعي والد الإعلامي محمود مسلم



تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الكاتب الصحفي والإعلامي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة DMC في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده.



دعا الدكتور أسامة الأزهري المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



وكان قد توفي والد الكاتب الصحفي محمود مسلم،، اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر.