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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
الجمعة 28/مايو/2021 - 06:46 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 29 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالآتي:
حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
وجاءت كالآتي:
حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
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