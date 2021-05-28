Advertisements

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 29 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ 14 دقيقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يطلق تصريحًا قويًا بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 13 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - تفاصيل صفقة دافيد ألابا مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

06:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»