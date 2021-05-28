محافظ البحر الأحمر: مخطط إستراتيجي يتضمن حزمة مشروعات كبرى عاجلة ستسهم في تغيير وجه الغردقة



وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الجمعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهاته الصارمة برفع كفاءة الغردقة لتكون على أعلى مستوى، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لدعمه الكبير لتطوير مدينة الغردقة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه مشروعات التطوير.



لفت المحافظ إلى أنه إلتقى رئيس الوزراء وتم عقد إجتماع موسع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، استعدادًا لعودة السياحة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تنفيذ حزمة مشروعات عاجلة، ستسهم في تغيير وجه الغردقة.



كما كشف محافظ البحر الأحمر عن تناول الإجتماع للمخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة الذي يتضمن تنفيذ مشروعات بمناطق الامتداد الجديد والشريط السياحى بالظهير الصحراوى، حيث سيتم عمل أكبر وأضخم مشروع سياحي استثماري بالمدينة، وهو مشروع منتجعات "ريفيرا سهل حشيش"، تسعى المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات لتنفيذه، حيث يقع على مسار سياحي متميز للسائحين، ويساعد على الجذب السياحي والاستثماري، ويعمل على تنوع الأنشطة السياحية بالمنطقة، كما يعد المشروع بمثابة قطب تنموي سياحي جنوبي متعدد الأنشطة الجاذبة من سياحة شاطئية وترفيهية، وسياحة بيئية، وسياحة مؤتمرات، فضلا عن السياحة الثقافية.



أشار المحافظ إلى أن مشروع ريفيرا يقع بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 25 كيلو متر، جنوب مدينة الغردقة ومطار الغردقة، وتبلغ مساحته الإجمالية 13800 فدان، وهو أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة لتنمية منطقة جنوب القرى السياحية، وذلك من خلال الاستفادة من الظهير الصحراوي للتنمية السياحية والاستثمارية، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرصة عمل، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات العالمية والقرى السياحية المميزة ومرسى لليخوت، إلى جانب تشييد مدينتين للألعاب الترفيهية والرياضية، فضلا عن المنتجعات الصحية.



أوضح المحافظ أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع "ريفيرا"، وحساب التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمشروع، والتي تشمل توصيل المرافق وحفر البحيرات التي ستدخل في تنفيذ المشروع، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع وعرضها في اجتماع مقبل.



أكد محافظ البحر الأحمر أن المخطط الاستراتيجي لتطوير الغردقة، يتضمن تطوير المناطق العشوائية بكل من زرزارة، ومنطقة الميناء، ومنطقة مجاهد، بالإضافة إلى مناطق العرب، والملاحة، والعفش، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فيما يتعلق بتطوير الصورة البصرية والذهنية للمناطق القائمة بالمدينة والشوارع والميادين، ومن ذلك انشاء كورنيش في المناطق المتاحة علي شاطي البحر، وكذا انشاء ممشي سياحي بمنطقة شمال المدينة، واعادة تخطيط بعض الميادين الرئيسية بمناطق وسط المدينة، وتطوير الشوارع والمحاور التجارية الهامة.



كما أشار المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية من المخطط الاستراتيجي لتطوير المدينة، وتتضمن مشروعات المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات منها استكمال تطوير كورنيش فلفة، والممشى السياحى، إلى جانب إنشاء 1200 وحدة سكنية كبديل للعشوائيات، واستكمال تطوير كل من طريق المطار، وسوق الدهار، وكذا تطوير منطقة زرزارة، وحلقة السمك، فضلًا عن مشروعات رصف وتدعيم الطرق والشوارع، وإنشاء موقف اقليمى مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل المدينة وتحويلها للطريق الدائرى الاوسط على حدود المدينة، معلنًا موافقة رئيس مجلس الوزراء على سرعة تخصيص التمويل اللازم تباعًا لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات وبعض المشروعات الاستثمارية التى تحتاجها المدينة، على أن تلتزم المحافظة عقب تشغيل هذه الخدمات والمشروعات الاستثمارية برد هذه المبالغ.