عاجل - التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان المغربي المقامة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وفي الوسط دفع موسيماني بالثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.





أول الهجمات الخطيرة من جانب الفريق الأحمر حيث مرر محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أخطأ عمر النمساوي مدافع نهضة بركان في إبعدها لتصل لطاهر محمد طاهر لكن الكرة ابتعدت عن مرمى الفريق المغربي.





وحصل أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء مع الدقيقة 5 بعد تدخل قوي على لاعب نهضة بركان لتنفذ الركلة الحرة المباشرة لكن محمد الشناوي تدخل في الوقت المناسب وأمسكها قبل أن تصل لدايو.





وفي الدقيقة 8 هيأ حسين الشحات كرة للقادم من الخلف أليو ديانج على حدود منطقة الجزاء لكن كرته علت عارضة زهير لاروبي حارس مرمى نهضة بركان.





ومرر عمرو السولية كرة طولية متقنة لحسين الشحات داخل منطقة جزاء الفريق المغربي لكن جناح الأهلي لم يحسن التعامل معها ليمرر الكرة خاطئة إلى مدافعي نهضة بركان.





وحصل بكر الهلالي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها اللاعب نفسه لكن دفاع الأهلي أبعدها، ليُسدد بعدها محمد عزيز ضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.





وأشهر مصطفى غربال حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في المباراة من نصيب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر بعد تدخله باليد على محسن ياجور مهاجم نهضة بركان في وسط الملعب.





وفي الدقيقة 27 تسلم محسن ياجور الكرة وراوغ بدر بانون في وسط الملعب بمهارة عالية وانطلق تجاه مرمى الأهلي ليمرر الكرة رائعة لمحمد فرحاني حيث خرج محمد الشناوي من مرماه في الوقت المناسب ليحجب الرؤية على فرحاني الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيسر للشناوي في أخطر فرص المباراة.





وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.



