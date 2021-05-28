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المؤشرات الأوروبية تواصل تسجيل مستويات قياسية في ختام تعاملات اليوم

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي يوم الجمعة مع صعود الشركات المالية ذات الانكشاف البريطاني إثر تصريحات تنبئ بالتشديد النقدي من مسؤول ببنك إنجلترا المركزي، بينما تعززت ثقة السوق أكثر بخطة لزيادة الإنفاق الأمريكي.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى ذروة قياسية عند 448.98 نقطة وزاد واحدا بالمئة على مدار الأسبوع.

وتقدم مؤشر قطاع البنوك 0.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في 15 شهرا، اقتداء بمكاسب في عوائد سندات منطقة  اليورو . تصدرت البنوك البريطانية، مثل إتش.إس.بي.سي، المكاسب بعد أن لمح أحد صناع السياسات في بنك إنجلترا إلى رفع أسرع من التقديرات السابقة لأسعار الفائدة.

دعمت مكاسب الأسهم ذات الانكشاف البريطاني قطاعي التأمين والخدمات المالية، اللذين كانا الأفضل أداء يوم الجمعة.

وقال كريس بوشامب، محلل السوق لدى آي.جي، "زخم قوي يواصل دفع الأسواق لأعلى بينما يتعلم المستثمرون التأقلم مع بيئة تضخم مرتفع."

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