Advertisements

بعدة طعنات.. مقاول يقتل زوجته بالغردقة ويسلم نفسه

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
شهدت مدينة الغردقة، مساء اليوم الجمعة، جريمة قتل، حيث أقبل مقاول على طعن زوجته بسكين، داخل منزلهم بمنطقة السلام وسط مدينة الغردقة، بسبب خلافات بينهما وتركها غارقة في دمائها وسلم نفسه للشرطة.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه إخطارا من المقدم عصام العتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بقيام مقاول بمنطقة شارع السلام بالغردقة، بطعن زوجته بسكين، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة، العقيد هيثم أبوالسعود، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، والعثور على جثة الزوجة غارقة في دمائها، داخل منزل الزوجية بشارع السلام، فيما توصلت تحريات فريق بحث أشرف عليه العميد علاء صابر، رئيس مباحث المديرية، إلى أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، ويعمل مقاول، وطعنها بسكين بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بإيداع الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وانتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أخبار تهمك

لابورتا يطلق تصريحًا قويًا بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل صفقة دافيد ألابا مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ ربع ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 14 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

06:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»