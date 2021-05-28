مواطنة لـ السيسي: "عليا إيجار عايزاك تخلصه".. والرئيس يرد (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.



كما التقي الرئيس بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل سيادته الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.



وقالت إحدى المواطنات، مخاطبة الرئيس: "يكفيك شر المرض، وتفضل رئيس طول العمر.. أنا عندي 63 سنة، وعايزة عملية تركيب عين، ومركبة في رجلي 25 مسمار ومأخدتش ولا عربية من عربيات المعاقين".



وأضافت، "عليا إيجار متأخر عيزاك تخلصه، وعايزة عربية.. إنت حبيبنا وملناش إلا أنت، واتصور معاك"، ليرد الرئيس السيسي: "عيني.. إحنا اتصورنا أهو".