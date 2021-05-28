Advertisements

مواطنة لـ السيسي: "عليا إيجار عايزاك تخلصه".. والرئيس يرد (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:01 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

كما التقي الرئيس بعدد من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل سيادته الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع الي طلباتهم.

وقالت إحدى المواطنات، مخاطبة الرئيس: "يكفيك شر المرض، وتفضل رئيس طول العمر.. أنا عندي 63 سنة، وعايزة عملية تركيب عين، ومركبة في رجلي 25 مسمار ومأخدتش ولا عربية من عربيات المعاقين".

وأضافت، "عليا إيجار متأخر عيزاك تخلصه، وعايزة عربية.. إنت حبيبنا وملناش إلا أنت، واتصور معاك"، ليرد الرئيس السيسي: "عيني.. إحنا اتصورنا أهو".

أخبار تهمك

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ ثلث ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ 34 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يطلق تصريحًا قويًا بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - تفاصيل صفقة دافيد ألابا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على بدلاء الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

05:10 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»