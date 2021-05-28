عاجل - تفاصيل صفقة دافيد ألابا مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي منذ قليل، عن تعاقده مع دافيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، لخمسة مواسم حتى 30 يونيو 2026.





وأكد النادي خلال بيانه الرسمي، أن ريال مدريد توصل لاتفاق رسمي مع ديفيد ألابا، ليبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة.





وأشار النادي، أنه سيتم تقديم ديفيد ألابا كلاعب جديد لريال مدريد بعد استكمال يورو 2021.





وأنهى دافيد ألابا مسيرته مع بايرن ميونخ الألماني بعد انتهاء عقده، وانضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.





وكشفت شبكة "ABC" الإسبانية، أن ألابا سيحصل مع ريال مدريد على راتب 12 مليون يورو سنويًا.





وتابعت الشبكة، أن ريال مدريد سيدفع مكافأة التعاقد والتي تقدر بـ 20 مليون يورو، بحيث يوزع هذا المبلغ بين دافيد ألابا ووالده ووكيل أعماله بيني زاهافي.



