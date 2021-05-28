الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي





اجتمع أحد وكلاء اللاعبين مع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال الفترة الأخيرة وعرض عليه الانضمام إلى نادي الزمالك.





ويعد عمرو جمال أحد العناصر الأساسية في تشكيل طلائع الجيش خلال الموسم الحالي، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق.





حيث هناك صعوبة في المفاوضات بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الأهلي، حيث قام بالتوقيع على بياض قبل إعارته لطلائع الجيش، بما يعني عدم قانونية رحيله وتوقيعه لأي فريق آخر.





ويبحث نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدعيم خط الهجوم خلال الموسم المقبل والتعاقد مع لاعبين مميزين في الخط الأمامي.



