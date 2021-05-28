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أسعار "الذهب" العالمية تحول خسائرها إلى مكاسب قوية

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:05 م
اسعار الذهب العالمي
اسعار الذهب العالمي
وكالات
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ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم الجمعة، متجاوزا لفترة وجيزة مستوى 1900 دولار المهم،..

 

وسجل السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق بما يصل إلى 0.8 بالمئة. والمعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة.

 

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

 

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.79 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1174.09 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2820.16 دولار للأوقية.

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