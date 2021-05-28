زراعة الفيوم: استمرار الحملات والمتابعة على مدار اليوم للتصدى للمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة





أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.



أكد وكيل الوزارة على استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطة وتكثيف الحملات على مدار اليوم خصوصا أثناء الإجازات الرسمية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.



وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون الإجازات الرسمية



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة فورية لعدد وأحد حالة تعدي بناحية فانوس على مساحة 6سهم وإزالة فورية ايضا لحالة تعدي بناحية فانوس على مساحة 12سهم، وذالك في حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس والأستاذ نصر عبد الحميد رئيس القسم الهندسي بالوحدة والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس والأستاذ ناصر والمهندس عبد الحليم رئيس القسم الهندسي بالوحدة



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا تم إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية مساحه واحد قيراط بناحيه جمعية الغابه تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمد ربيع رئيس الوحده المحليه والاستاذ محمد يوسف مدير الجمعية



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم

بتنفيذ بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية ابجيج على مساحة قيراطين بالاشتراك مع الوحدة المحلية بناحية قرية العزب والمهندس جمال الدين فضل رئيس الوحده المحلية.



وايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله اليوم الجمعه إزالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية فى المهد على مساحة ٢قيراط و١٢سهم حوض الفلايح زمام قرية الكعابى الجديدة.



كما تم إزالة زمام جمعية سنورس أول حوض الجفاده علي مساحة 18سهم وذلك بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز.

