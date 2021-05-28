بريطانيا تسجل 4182 إصابة بكورونا و10 وفيات

أعلنت بريطانيا تسجيل 4 آلاف و182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية منذ الأول من أبريل الماضي.





وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.





وأظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية حصول 38 مليونا و871 ألفا و200 شخص على جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أنحاء البلاد؛ في حين تلقي نحو 24 مليونا و478 ألفا و52 شخصا جرعتهم الثانية من اللقاح.



