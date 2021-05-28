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بشار الأسد: اختيار الشعب لي شرف عظيم.. وما قام به السوريون تحد غير مسبوق

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، بعد فوزه بالأمس في الانتخابات الرئاسية السورية، إن الخصوم والأعداء أصروا على إنكار الرسائل التي بعثها السوريون.

وأضاف الرئيس السوري، خلال مؤتمر صحفي على فضائية "إكسترا نيوز"،: "اختيار الشعب لي شرف عظيم لا يرقى إليه إلا شرف الانتماء لهذا الشعب".
وأكد أن ما قام به السوريون في الاستحقاق الانتخابي كان ظاهرة تحد غير مسبوق لأعداء الوطن.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، بفترة رئاسية جديدة، بالأمس.

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