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عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هدفًا رائعًا للمارد الأحمر في شباك نهضة بركان المغربي.

وفي الدقيقة 57 تسلم محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي في شباك الفريق المغربي.

ويتقدم الأهلي على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي والمقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

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نهائي السوبر الإفريقي محمد شريف بهدف دون رد الأهلي

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