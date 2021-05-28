عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هدفًا رائعًا للمارد الأحمر في شباك نهضة بركان المغربي.





وفي الدقيقة 57 تسلم محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي في شباك الفريق المغربي.





ويتقدم الأهلي على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي والمقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.



