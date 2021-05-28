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الأنبا مارك يزور السفارة المصرية في باريس

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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زار نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، اليوم، مقر السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس، لتهنئة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا بعيد الفطر المبارك.

وعبر نيافته خلال الزيارة عن تأييد الكنيسة في باريس لجهود الدولة المصرية، خاصة الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة والعالم.

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