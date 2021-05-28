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مرور 60 دقيقة.. الأهلي يهز الشباك أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يتقدم الأهلي على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبعد مرور 60 دقيقة  استقبلت شباك نهضة بركان  الهدف الأول عن طريق محمد شريف بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم أمام نهضة بركان المغربي بعدد من التغييرات في التشكيل أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بالنظر لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي الماضية.

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