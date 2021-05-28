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عضو فريق"اكسفورد": "أسترازينيكا" هو اللقاح الأكثر استخداما في العالم

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سلمان، عضو الفريق البحثي للقاح "أسترازينيكا - اكسفورد"، إن أقرب وباء مشابها لما نحن فيه الآن كان منذ 100 عام، مؤكدا أن اللقاحات تساهم في القضاء على وباء كورونا.

وأشار "سلمان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن لقاح "أسترازينكا" آمن وفعال، ويعتبر اللقاح الأكثر استخداما وتوزيعا على مستوى العالم، حيث يستخدم في 132 دولة حول العالم، وتم إنتاج 500 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وأضاف عضو الفريق البحثي للقاح "أسترازينيكا"، أنه لا يوجد لقاح لا يسبب أعراض جانبية، منوها بأنه لم يتم إثبات أن لقاح "أسترازينيكا" يسبب تجلطات.

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