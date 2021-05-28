زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني السابق تحدث عن مستقبله في الفترة المقبلة مع لاعبي الملكي.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد أعلن مؤخرا عن رحيل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان وذلك قبل نهاية عقده بموسم واحد.





وأكد الموقع الإسباني أن زيدان اجتمع بلاعبي ريال مدريد وأبلغهم بأنه سيرحل عن الملكي ويبحث عن قيادة مشروع آخر على الفور في الموسم المقبل.





وأفاد الموقع الإسباني بأن زيدان أخبر لاعبي الملكي أنه لا ينوي الحصول على إجازة لمدة موسم قبل العودة مرة أخرى إلى عالم التدريب.





وألمح الموقع الإسباني أن زيدان مرتبط بتولي القيادة الفنية ليوفنتوس الإيطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو منتخب فرنسا خلال الموسم المقبل.



