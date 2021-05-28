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بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أغلق نادي بيراميدز سبورت، الباب في وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مؤخرًا مع إبراهيم عادل "ميسي" نجم الفريق السماوي، للتعاقد معه بالموسم الجديد.

وقرر نادي بيراميدز سبورت، تفعيل عقد اللاعب الجديد وتمديد تعاقده، حيث كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، قبل تجديده.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة نهضة بركان المغربي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي.

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