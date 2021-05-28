رانيا يوسف تحتفل بتتويج الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بتتويج الأهلي نجما للسوبر الإفريقي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "يوسف" قائله: "‏مبروك للأهلي السوبر الإفريقي.. أبطال القارة يحلقون في السماء دائما".





ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.