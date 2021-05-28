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رانيا يوسف تحتفل بتتويج الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة رانيا يوسف بتتويج الأهلي نجما للسوبر الإفريقي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "يوسف" قائله: "‏مبروك للأهلي السوبر الإفريقي.. أبطال القارة يحلقون في السماء دائما".


ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

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