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توقع صحيح من نبيل الحلفاوي على تقدم صلاح محسن في مباراة الأهلي اليوم

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توقع الفنان نبيل الحلفاوي تقدم اللاعب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "بعد قليل سيزداد اندفاع نهضة بركان مطلوب صلاح محسن".







ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

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