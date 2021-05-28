توقع صحيح من نبيل الحلفاوي على تقدم صلاح محسن في مباراة الأهلي اليوم

توقع الفنان نبيل الحلفاوي تقدم اللاعب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "الحلفاوي" قائلا: "بعد قليل سيزداد اندفاع نهضة بركان مطلوب صلاح محسن".















ولعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.