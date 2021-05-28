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عاجل - أول رد فعل من الزمالك بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

ويؤكد نادي الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.

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