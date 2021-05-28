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الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي العالمي لـ كورونا

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور ة مها طلعت، المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على المستوى العالمي خلال أخر 3 أسابيع.
 
وأشارت "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن الموجة الثالثة بدأت في الانحسار على عالميا، وعلى مستوى دول إقليم شرق المتوسط، منوها بأن الوضع الوبائي في الهند شهد صعوبة خلال الفترة الأخيرة بسبب تحور الفيروس والذي أسفر عن زيادة حالات الإصابة.

وأضافت أن الفيروسات المتحورة تتمي بسرعة الانتقال، منوهة بأن السلالة الهندية المتحورة ظهرت في 44 دولة ولكن الوضع لم يسوء بهم مثل الهند لارتفاع نسبة الحصول على لقاح كورونا وإتباع الإجراءات الاحترازية.

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