محافظ الإسكندرية: رفع وجمع 4 آلاف طن قمامة يوميًا.. (فيديو)



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن منظومة النظافة في المحافظة كبيرة وضخمة وتتولاها الشركة المخصصة على ذلك الأمر، لافتا إلى أن نائب المحافظ يتابع بنفسه هذه المنظومة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه جمع المخلفات والقمامة من شوارع الإسكندرية ويتم نقلها إلى 5 مواقع.



وأشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أنه يتم جمع 4 آلاف طن من القمامة يوميا تصل في الأعياد إلى نحو 6 آلاف طن من القمامة يوميًا.



وأوضح أن تكلفة النظافة وجمع القمامة في محافظة الإسكندرية تبلغ 38 مليون جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه أبلغ رئيس الوزراء بنتائج متابعة الشكوى التي عرضها برنامج حقائق وأسرار في حلقة أمس الخميس.



وأكد المحافظ أنه تم رفع القمامة في المكان محل الشكوى رغم انها ليست مسئولية المحافظة أو شركة نهضة مصر وإنما مسئولية شركة تابعة لهيئة السكك الحديدية.



كان الإعلامي مصطفى بكري، قد نشر صورًا لأهالي الورديان والمتراس، بحي غرب بالإسكندرية، تضم مجموعة صور توضح تراكم تلال من القمامة بمناطق متفرقة وسط العمائر السكنية، بجوار قطبان السكه الحديد.

