موسيماني يحتفل مع جماهير الأهلي بالتتويج بالسوبر الإفريقي

احتفل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع جماهير النادي الأحمر بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ النادي.





وبعد تسلم فريق الأهلي للميداليات الذهبية وكأس البطولة قام المدرب الجنوب إفريقي بالذهاب لجماهير الأهلي المتواجدة في ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.





وقام موسيماني بالاحتفال مع جماهير الأهلي بعدما ذهب لهم وتحيتهم على ما قدموه طوال المباراة من تشجيع للفريق، فيما قامت الجماهير بالهتاف للمدرب الجنوب إفريقي وقامت بمنحه شعار النادي الأحمر.





وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.



