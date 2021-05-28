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ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالقليوبية، وبالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة لضبط الأدوية المهربة والغير مسجلة، والمحظور تداولها بالبلاد.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأماكن الغير مرخصة لتخزين الأدوية بدائرة قسم ثان بنها، ومقر أخر بدون رخصة به كمية هائلة من الأدوية غير صالحة، حيث جرى ضبط (٢١٢١٣) عبوة دوائية بإجمالي ( ٩٠١) كرتونة مابين عينات مجانية وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مصرح بتداوالها منها ٢٥٢٣ علبة من أدوية المراهم والكريمات غير مسجلة بوزاره الصحة ومحظور تواجدها و٨٩٠٠ زجاجة من العينات المجانية الغير صالحة وعدد من الأقراص يقدر ب١١٤٠٠ قرص عينات مجانية، بالإضافة إلى كميات هائلة من الفوارغ معدة للتعبئة بواقع ٨٤٥٠ كرتونة فارغة، و٩٠٠ استيكر فارغ.

وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية
ضبط ٢١ ألف عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالقليوبية

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