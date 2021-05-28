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موسيماني يُعادل إنجاز كارتيرون والبنزرتي بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في معادلة انجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي مع النادي الأهلي على حساب فريق نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقاد موسيماني فريق الأهلي للتتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية الأهلي في شباك نهضة بركان المغربي محمد شريف وصلاح محسن في الدقيقتين 58، 82.

وأصبح موسيماني رابع مدرب يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد البرتغالي مانويل جوزيه والذي حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي 4 مرات سابقة، وحسام البدري والذي توج باللقب عام 2013، وكذلك محمد يوسف الذي فاز باللقب القاري عام 2014.

كما أصبح موسيماني 3 مدرب في تاريخ البطولة يحصد لقب كأس السوبر الأفريقي مع فريقين مختلفين، وذلك بعد الفرنسي باتريس كارتيرون الذي توج باللقب القاري عام 2019 مع الرجاء المغربي، وعام 2020 مع الزمالك.

وكذلك التونسي فوزي البنزرتي الذي توج بكأس السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي 1995، والوداد المغربي 2018.

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