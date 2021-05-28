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بعد حصد السوبر.. الأهلي يغرد وحيداً بأرقام قياسية جديدة

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حصد لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمكن الأهلي من استعادة لقب كأس السوبر إلى دولاب بطولاته بعد غياب 7 سنوات عن آخر تتويج للفريق باللقب، الذي يعود إلى عام 2014 عندما فاز الأهلي باللقب على حساب الصفاقسي التونسي.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقي بسبعة ألقاب للبطولة، التي أطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وحقق الأهلي لقب السوبر أعوام «2002 - 2006 - 2007 - 2009 - 2013 - 2014 - 2021»، تاركًا الوصافة لمنافسه التقليدي الزمالك برصيد 4 ألقاب سوبر إفريقي وبفارق 3 ألقاب.

واستحوذ الأهلي على كافة أرقام البطولة بكونه الأكثر مشاركة، بعدما سجل حضوره في البطولة للمرة التاسعة، والأكثر تتويجًا باللقب بعدما حصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه والأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 14 هدفًا.

ونجح الأهلي في ترسيخ حقيقة حصد لقب السوبر الإفريقي عندما يشارك بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، حيث لم يخسر الأهلي على مدى 7 مشاركات له في السوبر بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وفرط الأهلي في لقب السوبر في مناسبتين، عندما شارك بطلًا لأبطال الكؤوس عام 1994 وبطلًا للكونفدرالية عام 2015.

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