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الأوقاف: افتتاح (17) مسجدًا جديدًا اليوم

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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افتتحت وزارة اﻷوقاف اليوم الجمعة عدد (24)مسجدًا جديدا، كما تم افتتاح مسجد الأبعادية الكبير – الأبعادية – دمنهور، بعد الانتهاء من أعمال (صيانة وترميم)، ضمن خطة الإحلال والتجديد، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، وقد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1462) مسجدًا منها (1350) مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(111) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).


المساجد التي تم افتتاحها

محافظة بني سويف
1- مسجد الصالحين -الجزيرة الشرقية ببا -بني سويف.
محافظة المنيا
1- مسجد عمر بن الخطاب بشارع الحرية -حي أبو هلال بالمنيا.
محافظة قنا
1- مسجد: الرحمن السلامية – نجع حمادي.
2- مسجد: عبد المعبود رمضان – ج الدوم – أبو تشت.
كما تم افتتاح أربعة مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، والمساجد هي:
1- مسجد: نجع عزوز – القلعة – قفط.
2- مسجد: العتيق – اسمنت – نقادة.
3- مسجد: الشاوري – فرشوط.
4- مسجد: خاتم المرسلين – كوم يعقوب – أبو تشت.
محافظة سوهاج
1- مسجد المتولي-روافع العيساوية - المنشأة.
2- مسجد الهداية - أولاد سالم بحري -دار السلام.
3- مسجد التوحيد -نجع العسال -اخميم.
محافظة المنوفية
1- مسجد التقوى طهواي -اشمون.
محافظة الإسماعيلية
1- مسجد أبوسلامة -السويدات-القصاصين.
2- مسجد التقوى كساب -المحسمة الجديدة -ابو صوير -الإسماعيلية
3- مسجد الشهيد سعد البعلي -البعالوة - القصاصين (صيانة وترميم).
محافظة البحيرة
1- مسجد: الوسطاني – كفر دمنبوه – كوم حمادة.
2- مسجد: إبراهيم الفرحاني – البستان – الدلنجات.
3- مسجد: أبو زريق – قرية أبو زريق – إيتاي البارود.
4- مسجد: الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور.
5- مسجد: الزهراء – رمسيس – إيتاي البارود.
6- مسجد: مسعود سعد – بندر الدلنجات.
7- مسجد: المصطفى – ابيا الحمرا – الدلنجات.
8- مسجد: عزبة رجب – قرية طيبة – الدلنجات.

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